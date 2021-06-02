Для столичных жилых домов без приборов группового учета определены новые нормативы фактического потребления тепловой энергии. Соответствующее постановление Мингорисполкома № 1538 от 20 мая размещено 2 июня на Национальном правовом интернет-портале.
На отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на апрель определен норматив в размере 0,0105 Гкал. На подогрев 1 куб.м воды – в размере 0,0755 Гкал.
Нормативы фактического потребления тепловой энергии местные органы власти пересматривают в зависимости от объемов потребления, сезона и иных факторов. В текущем году из-за холодной зимы и весны возросло потребление тепловой энергии. В результате суммы в жировках в этот раз были не в пример больше тех, что приходили в аналогичный период 2020 года.
Фото: БЕЛТА
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В столице изменены нормативы расхода тепловой энергии в домах без приборов учета
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