В Минске произошел прорыв трубопровода из-за которого без тепла и горячей воды остаются девять многоквартирных домов и пять административных зданий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Инцидент произошел поздно вечером 11 января по улице Солтыса, 36. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 300 мм.
Предположительное время восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения – сегодня в 12:00.
Фото: pixabay.com
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В столице из-за аварии без тепла остаются девять многоквартирных домов и пять административных зданий
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