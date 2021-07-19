Правительство Тегерана приняло решение закрыть центральный базар и банки на фоне тяжелой ситуации с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
– Тегеранский базар в соответствии с решением национального штаба борьбы с коронавирусом закрывается на шесть дней из-за тяжелых условий с COVID-19. На данный момент Тегеран находится в красной зоне распространения коронавирусной инфекции, – цитирует председателя палаты профсоюзов Тегерана Касем Нодэ Фарахани телеканал IRIB.
Информацию о закрытии банков в столице Ирана подтвердил секретарь оперативного отдела при штабе по борьбе с коронавирусом Бабак Динпараст.
– Банки и торговые учреждения в Тегеране, а также Альборзе закрываются на шесть дней, – отметил Бабак Динпараста.
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В столице Ирана ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса
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