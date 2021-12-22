В столице Индии запретили массовые мероприятия на Рождество и Новый год из-за омикрон-штамма

Власти столицы Индии Нью-Дели запретили массовые мероприятия на Рождество и Новый год. В городе опасаются распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции, передает РБК-Украина.
"Никакие культурные мероприятия и собрания не могут проводиться для празднования Рождества или Нового года на территории национальной столицы Нью-Дели", – цитирует Reuters заявление управления по ликвидации стихийных бедствий индийской столицы.
В министерстве здравоохранения Индии добавили, что в стране в настоящий момент не выявлен ни один летальный исход среди заболевших вариантом "омикрон". Отмечается, что большинство случаев инфицирования данным штаммом протекает без тяжелых симптомов. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что количество больных новым вариантом COVID-19 резко растет в течение последних дней.
В этой связи власти Индии призвали правительство штатов подготовиться к всплеску заболеваемости и дали право на введение ограничений, в том числе касающихся проведения культурных мероприятий и собраний.
В Индии, где проживают 1 399 939 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 34 758 481 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 478 325. Вылечились 34 201 966 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.
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