В Столинский РОВД обратился фермер и сообщил, что у него украли две тонны моркови. Овощи находились на поле вблизи деревни Ольгомель Столинского района и исчезли. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
- Милиция установила, что к краже моркови причастна супружеская пара из Столинского района. На телеге они за три раза вывезли морковь с поля якобы для кормления скота. Хозяину вернули лишь 300 килограммов моркови. Возбуждено уголовное дело.
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В Столинском районе супружеская пара украла у фермера две тонны моркови
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович