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  2. В Столинском районе сотрудник МЧС погиб в ДТП при выезде на место происшествия

В Столинском районе сотрудник МЧС погиб в ДТП при выезде на место происшествия

Следователи работают на месте двух аварий, которые произошли сегодня в Столинском районе.  

Фото: МВД 

– Около 7:30 вблизи деревни Теребище в аварию попал пассажирский автобус МАЗ, следовавший по маршруту Столин  – Стахово. На закруглении дороги транспорт съехал в кювет. В нем находилось 12 пассажиров, шесть из которых получили травмы и были доставлены в медучреждение. Спасателям поступило сообщение о случившемся. На место происшествия выбыла автоцистерна МЧС с командиром отделения, которая по дороге попала в ДТП. В деревне Видибор при повороте на закруглении дороги транспорт съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 45-летний работник МЧС погиб на месте, 37-летний водитель госпитализирован, – рассказала подробности sb.by в УСК по Брестской области. 

В результате двух происшествий Столинским районным отделом СК возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, смерть человека) УК Республики Беларусь. 

С водителем пассажирского автобуса проводятся следственные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. Причины происшествия устанавливаются. 
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