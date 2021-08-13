В Столинском районе сотрудник МЧС погиб в ДТП при выезде на место происшествия

Следователи работают на месте двух аварий, которые произошли сегодня в Столинском районе.
Фото: МВД
– Около 7:30 вблизи деревни Теребище в аварию попал пассажирский автобус МАЗ, следовавший по маршруту Столин – Стахово. На закруглении дороги транспорт съехал в кювет. В нем находилось 12 пассажиров, шесть из которых получили травмы и были доставлены в медучреждение. Спасателям поступило сообщение о случившемся. На место происшествия выбыла автоцистерна МЧС с командиром отделения, которая по дороге попала в ДТП. В деревне Видибор при повороте на закруглении дороги транспорт съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия 45-летний работник МЧС погиб на месте, 37-летний водитель госпитализирован, – рассказала подробности sb.by в УСК по Брестской области.
В результате двух происшествий Столинским районным отделом СК возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, смерть человека) УК Республики Беларусь.
С водителем пассажирского автобуса проводятся следственные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. Причины происшествия устанавливаются.