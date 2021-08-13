В Столинском районе сотрудник МЧС погиб в ДТП при выезде на место происшествия

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, – рассказала подробности sb.byВ результате двух происшествий Столинским районным отделом СК возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, смерть человека) УК Республики Беларусь.С водителем пассажирского автобуса проводятся следственные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. Причины происшествия устанавливаются.