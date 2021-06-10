В Столинском районе рыбак предотвратил насилие над ребенком

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Инцидент произошел 7 июня. Житель райцентра обратился в милицию с информацией о возможном совершении действий сексуального характера в отношении малолетней. Он также показал видео, на котором предполагаемый насильник был пьян и с расстегнутыми шортами находился рядом с девочкой.По словам заявителя, во время рыбалки на берегу реки он услышал шум в зарослях кустарника, заметил там взрослого с ребенком. Пытаясь разобраться в ситуации, очевидец стал задавать вопросы мужчине, снимая общение на мобильный телефон. После словесной перепалки очевидец забрал девочку и ушел.Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Столина, который ранее был судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и нарушение превентивного надзора. Его задержали в Лунинце.Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней) УК Беларуси. Назначены экспертные исследования, проводятся неотложные следственные действия.Видео: МВД