В пятницу ночью, 13 ноября, спасатели разыскали двух заблудившихся в лесах Столинского района местных жителей, пишет БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.
Первый человек утром 12 ноября вместе с группой жителей деревни Ольманы ушел за ягодами. Сообщение о заблудившемся поступило в РОЧС около 20:00. За помощью обратился знакомый потерявшегося. У мужчины с собой было мобильное устройство, поэтому на протяжении поисков, в которых были задействованы спасатели, милиционеры, работники лесхоза, местные жители, он находился на связи. Общими усилиями в 1:35 мужчину нашли. В медицинской помощи он не нуждался.
В этот же день столинские спасатели разыскивали пенсионера из деревни Хотомель. Сообщение от родственников поступило в 21:30. Примерно в 13:00 мужчина ушел в лес собирать березовые ветки для веников. По дороге домой пенсионер потерялся в лесу, мобильный телефон у него разрядился.
На поиски пенсионера также были брошены все возможные силы. В час ночи его обнаружили работники МЧС.
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В Столинском районе разыскали двух местных жителей, заблудившихся в лесах
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ