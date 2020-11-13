В Столинском районе разыскали двух местных жителей, заблудившихся в лесах

Первый человек утром 12 ноября вместе с группой жителей деревни Ольманы ушел за ягодами. Сообщение о заблудившемся поступило в РОЧС около 20:00. За помощью обратился знакомый потерявшегося. У мужчины с собой было мобильное устройство, поэтому на протяжении поисков, в которых были задействованы спасатели, милиционеры, работники лесхоза, местные жители, он находился на связи. Общими усилиями в 1:35 мужчину нашли. В медицинской помощи он не нуждался.В этот же день столинские спасатели разыскивали пенсионера из деревни Хотомель. Сообщение от родственников поступило в 21:30. Примерно в 13:00 мужчина ушел в лес собирать березовые ветки для веников. По дороге домой пенсионер потерялся в лесу, мобильный телефон у него разрядился.На поиски пенсионера также были брошены все возможные силы. В час ночи его обнаружили работники МЧС.