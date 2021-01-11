Инцидент случился в деревне Малые Викторовичи Столинского района 8 января.
Ночью в милицию обратился местный житель и сообщил, что у него со двора угнали Audi 100. По горячим следам милиция задержала угонщика. Им оказался 16-летний местный житель, учащийся одного из учебных заведений района. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Автомобиль был не заперт, и молодой человек этим воспользовался. В бардачке он взял ключ и уехал кататься. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения – 0,9 промилле в выдыхаемых парах воздуха.
По факту возбуждено уголовное дело. Кстати, в Брестской области это первый угон автомобиля в этом году. Наталья Сахарчук дополнила, что в прошлом году в области совершено 82 угона автомобилей. Алгоритм преступлений в большинстве случаев одинаков – свободный доступ в салон авто.
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В Столинском районе несовершеннолетний угнал авто
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович