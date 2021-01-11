В Столинском районе несовершеннолетний угнал авто

Ночью в милицию обратился местный житель и сообщил, что у него со двора угнали Audi 100. По горячим следам милиция задержала угонщика. Им оказался 16-летний местный житель, учащийся одного из учебных заведений района. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:По факту возбуждено уголовное дело. Кстати, в Брестской области это первый угон автомобиля в этом году. Наталья Сахарчук дополнила, что в прошлом году в области совершено 82 угона автомобилей. Алгоритм преступлений в большинстве случаев одинаков – свободный доступ в салон авто.