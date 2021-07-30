В Столинском районе на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево – водитель в больнице

Инцидент произошел 29 июля в 13.49 в д.Семигостичи. Из-за порыва ветра на двигавшийся по дороге автомобиль упало дерево. В результате водитель 1968 года рождения оказался зажат внутри транспорта.Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Фото: МЧС