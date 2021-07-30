В Столинском районе на двигавшийся легковой автомобиль упало дерево. Об этом сообщает Брестское областное управление МЧС.
Инцидент произошел 29 июля в 13.49 в д.Семигостичи. Из-за порыва ветра на двигавшийся по дороге автомобиль упало дерево. В результате водитель 1968 года рождения оказался зажат внутри транспорта.
Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину. Его с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Фото: МЧС
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В Столинском районе на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево – водитель в больнице
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