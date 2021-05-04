Инцидент случился в деревне Большое Малешево Столинского района вчера, 3 мая. Там задымилась крыша на здании детского сада.
Официальный представитель Брестского областного УМЧС Ирина Тукай рассказала:
– Сообщение о задымлении на крыше яслей-сада № 1 деревни Большое Малешево поступило в дежурную часть в 10:08. На место происшествия выехали спасатели. По прибытии было установлено, что горит сажа в дымоходе. На момент происшествия в учреждении находились дети и персонал. Малышей из здания вывели воспитатели. Никто не пострадал.
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В Столинском районе из-за задымления на крыше детского сада эвакуировали детей
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