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В Столинском районе мужчина получил ожоги при самостоятельном тушении пожара

В Столинском районе мужчина пострадал, пытаясь потушить пожар, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

9 февраля в 13.16 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревянном обшитом металлопрофилем строительном вагончике в районном поселке Речица. "Огонь повредил вагончик и имущество внутри. При самостоятельном тушении пожара получил термические ожоги (5% тела) мастер погрузочных работ ГЛХУ "Столинский лесхоз", - уточнили в МЧС.

Причина происшествия устанавливается.


По материалам БЕЛТА

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