В Столине открыли кабинет компьютерной томографии

Оборудование марки «Сименс» закуплено по линии Минздрава в целях борьбы с COVID-19. Стоимость одного томографа – 772,5 тысячи рублей. Аппарат фирмы «Сименс» – один из самых современных на данный момент рентгеновских компьютерных томографов. С его помощью можно провести диагностику практически всего организма – проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований и, что наиболее актуально на сегодняшний день, выявить коронавирусную инфекцию.В Столинскую ЦРБ аппарат КТ доставили в конце прошлого года. На установку и монтаж оборудования потребовалось около месяца. Под кабинет КТ приспособили помещение на первом этаже больницы, которое расположено по соседству с рентген-кабинетом.рассказал:Кабинет компьютерной томографии в Столинской ЦРБ принял первых пациентов.Кстати, медучреждение не единственное в области, которое получило такой подарок. Современные аппараты для диагностики внутренних органов человека появились в Кобринской и Березовской ЦРБ, Барановичском городском онкодиспансере и Пинской центральной больнице. В Лунинце также предстоит плановая замена аппарата.В эти дни Столинская ЦРБ поэтапно переходит на обычный режим работы. К концу недели процесс должен завершится.Фото: Александр Никифоренко