В Столине открыли кабинет компьютерной томографии

Для жителей Столинского района нынешняя неделя началась с долгожданного события. В центральной районной больнице заработал новый аппарат компьютерной томографии. В открытии кабинета КТ приняла участие первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан:
– Мне очень хочется поблагодарить руководство района и больницы. Именно Столинская ЦРБ установила и запустила аппарат первая. Отрадно, что Брестская область теперь будет обеспечена компьютерными томографами, и прежде всего их получили районные центры, где достаточно высокая численность населения. Наша задача – максимально приблизить помощь к человеку.
Оборудование марки «Сименс» закуплено по линии Минздрава в целях борьбы с COVID-19. Стоимость одного томографа – 772,5 тысячи рублей. Аппарат фирмы «Сименс» – один из самых современных на данный момент рентгеновских компьютерных томографов. С его помощью можно провести диагностику практически всего организма – проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований и, что наиболее актуально на сегодняшний день, выявить коронавирусную инфекцию.
В Столинскую ЦРБ аппарат КТ доставили в конце прошлого года. На установку и монтаж оборудования потребовалось около месяца. Под кабинет КТ приспособили помещение на первом этаже больницы, которое расположено по соседству с рентген-кабинетом. Главный врач Столинской ЦРБ Виктор Мойсюк рассказал:
– Оборудование новейшее, поэтому серьезную переподготовку прошел медперсонал –врачи рентгенологи, рентген-лаборанты. В Столинском районе проживают 72 тысячи человек. В больнице давно назрела необходимость в приобретении компьютерного томографа. Особенно сейчас, в период непростой эпидситуации, когда ежедневно отправляем пациентов на компьютерную томографию легких. Такие же аппараты есть в Пинске и Лунинце. До сих пор приходилось туда отправлять пациентов, а это неблизкое расстояние.
Кабинет компьютерной томографии в Столинской ЦРБ принял первых пациентов.
Кстати, медучреждение не единственное в области, которое получило такой подарок. Современные аппараты для диагностики внутренних органов человека появились в Кобринской и Березовской ЦРБ, Барановичском городском онкодиспансере и Пинской центральной больнице. В Лунинце также предстоит плановая замена аппарата.
В эти дни Столинская ЦРБ поэтапно переходит на обычный режим работы. К концу недели процесс должен завершится.
Фото: Александр Никифоренко
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В Столине открыли кабинет компьютерной томографии
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