В Минске плата за проезд в трамваях, курсирующих по маршруту № 6, посредством бесконтактной банковской карты с 11 мая не принимается. Такая информация размещена на сайте «Минсктранса».
Согласно информации пресс-секретаря «Минсктранса» Елены Громыко, опытная эксплуатация этого сервиса на данном маршруте подошла к концу. В процессе испытаний между двумя сторонами договора возникли технические разногласия, которые не были решены.
Отметим, что возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими карточками платежных систем VISA, MasterCard, "БелКарт", а также с помощью мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC, появилась у пассажиров трамваев 6-го маршрута 23 мая 2019 года.
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В столичных трамваях маршрута № 6 больше нельзя оплатить проезд бесконтактной банковской картой
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