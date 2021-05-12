В столичных трамваях маршрута № 6 больше нельзя оплатить проезд бесконтактной банковской картой

Согласно информации пресс-секретаря «Минсктранса» Елены Громыко, опытная эксплуатация этого сервиса на данном маршруте подошла к концу. В процессе испытаний между двумя сторонами договора возникли технические разногласия, которые не были решены.Отметим, что возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими карточками платежных систем VISA, MasterCard, "БелКарт", а также с помощью мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC, появилась у пассажиров трамваев 6-го маршрута 23 мая 2019 года.