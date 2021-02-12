В столичных магазинах 12–14 февраля – скидки: где выгодно купить подарки к празднику

Некоторые магазины Минска объявили скидки 12, 13 и 14 февраля, сообщает «Минск-Новости».
«ЦУМ Минск»:
12 февраля – 25% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м;
13 февраля – 30% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 7 рублей за 1 ед., 1 м.
ГУМ:
12 и 13 февраля – 35% от розничной цены на непродовольственные товары стоимостью от 5 рублей за 1 ед., 1 м.
«Универмаг «Беларусь»:
Для держателей дисконтных карт:
14 февраля – 26% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Торговый дом «На Немиге»:
12 и 13 февраля – 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
«Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19):
12–14 февраля – 30% на все непродовольственные товары.
«Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
12 и 13 февраля – 20% на весь ассортимент.
«Лянок» (пр. Независимости, 46):
13 февраля – 18% от розничной цены на весь ассортимент при сумме позиции в чеке от 3 рублей.
Фото: БЕЛТА
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