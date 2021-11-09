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  2. В столичной квартире на пр. Рокоссовского обнаружен труп женщины: возбуждено уголовное дело

В столичной квартире на пр. Рокоссовского обнаружен труп женщины: возбуждено уголовное дело

Вечером 8 ноября из окна квартиры на пятом этаже выпал 36-летний мужчина. В его жилище также было обнаружено тело 33-летней женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.


Вечером в минувший понедельник поступило сообщение о том, что из окна 5 этажа многоквартирного дома на проспекте Рокоссовского выпал 36-летний мужчина. 

Уточняется, что сейчас он находится в учреждении здравоохранения в тяжелом состоянии. 

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В квартире пострадавшего обнаружено тело женщины без признаков жизни с огнестрельным ранением. 

Следователями с привлечением специалистов ГКСЭ осмотрено место происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты по которым назначены экспертные исследования, допрошены соседи. 

Следственным управлением УСК по г. Минску по факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Расследование взято на контроль начальником управления Сергеем Паско.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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