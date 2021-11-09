В столичной квартире на пр. Рокоссовского обнаружен труп женщины: возбуждено уголовное дело

Вечером в минувший понедельник поступило сообщение о том, что из окна 5 этажа многоквартирного дома на проспекте Рокоссовского выпал 36-летний мужчина.Уточняется, что сейчас он находится в учреждении здравоохранения в тяжелом состоянии.На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В квартире пострадавшего обнаружено тело женщины без признаков жизни с огнестрельным ранением.Следователями с привлечением специалистов ГКСЭ осмотрено место происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты по которым назначены экспертные исследования, допрошены соседи.Следственным управлением УСК по г. Минску по факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Расследование взято на контроль начальником управления Сергеем Паско.