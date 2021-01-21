В Минском зоопарке впервые родились 15 змеенышей полоза Баэрда, передает БЕЛТА.
– Первая взрослая змея полоза Баэрда появилась в зоопарке в 2005 году. До недавнего времени в экспозиции их насчитывалось три. Было два самца и одна самка, но 5 ноября у этого вида впервые родились малыши. Это 15 маленьких змеенышей, которые чувствую себя хорошо, плотно питаются и быстро растут, – сообщила младший научный сотрудник учреждения Оксана Буко.
Некоторое время понаблюдать за взрослыми и совсем юными особями змей будет невозможно, так как им нужно восстановиться и набраться сил.
Фото: minskzoo.by
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В столичном зоопарке впервые родились 15 змеенышей полоза Баэрда
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