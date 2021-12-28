В столичном парке Горького 29 декабря пройдет праздник "В Новый год – с "Белой Русью"

В этот день с 11:00 до 14:00 в Центральном детском парке имени М. Горького будут работать концертные, игровые и интерактивные площадки. Гостей мероприятия ждут лучшие зимние песни, забавы, игры и веселье.В столичном парке организуют различные программы: концертную («Новый год к нам мчится…»), концертно-развлекательную («Хоровод НонСтоп»), игровую («Ура, зима, каникулы»), спортивную («Зимние забавы»). Кроме того, 29 декабря состоятся снежный кросс «Навстречу Новому году», конкурс на лучшего снеговика «Снеговик Party», квест-игра «Новогодний коктейль», новогодний флешмоб.Будут работать аттракционы «Меткий стрелок», «Веселые санки», «Перетягивание каната», «Хоккеисты», «Снайперы», «Снежинка». Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей.С наступающим Новым годом всех поздравят Дед Мороз и Снегурочка.