Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В столичном парке Челюскинцев 11 сентября пройдет День хорька

В столичном парке Челюскинцев 11 сентября пройдет День хорька

В эту субботу, 11 сентября, в минском парке Челюскинцев состоится праздник  "День хорька", сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на организаторов. 

Иллюстративное фото

Праздник начнется в 13:00 с викторины для детей. Далее гостей пригласят на соревнования хорьков по аджилити (ориентировочно с 14:00 до 14:30) и сбор пазлов (ориентировочно с 14:40 до 15:00 и с 15:20 до 15:30).

Ближе к вечеру пройдет хорьковый конкурс автолюбителей (с 15:40 до 16:00). Также запланированы модные соревнования для животных "ХореМода – конкурс шлеек"  (с 16:20 до 16:40). 

В 17:00 состоится торжественное закрытие праздника, участникам вручат призы. 

По словам организаторов, мероприятие поможет гостям ближе познакомиться с дружелюбным домашним питомцем и узнать про уход за ним. Желающие смогут проконсультироваться со специалистами. Посетители также смогут оценить стол с раскрасками, сделать снимок с хорьком в фотозоне. 

К месту проведения праздника можно будет пройти по специальным указательным табличкам. Входить в парк нужно по аллее, ведущей к аттракционам (это рядом с входом в ботанический сад).

Вход на мероприятие свободный. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы