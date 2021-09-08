В столичном парке Челюскинцев 11 сентября пройдет День хорька

В эту субботу, 11 сентября, в минском парке Челюскинцев состоится праздник "День хорька", сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на организаторов.
Иллюстративное фото
Праздник начнется в 13:00 с викторины для детей. Далее гостей пригласят на соревнования хорьков по аджилити (ориентировочно с 14:00 до 14:30) и сбор пазлов (ориентировочно с 14:40 до 15:00 и с 15:20 до 15:30).
Ближе к вечеру пройдет хорьковый конкурс автолюбителей (с 15:40 до 16:00). Также запланированы модные соревнования для животных "ХореМода – конкурс шлеек" (с 16:20 до 16:40).
В 17:00 состоится торжественное закрытие праздника, участникам вручат призы.
По словам организаторов, мероприятие поможет гостям ближе познакомиться с дружелюбным домашним питомцем и узнать про уход за ним. Желающие смогут проконсультироваться со специалистами. Посетители также смогут оценить стол с раскрасками, сделать снимок с хорьком в фотозоне.
К месту проведения праздника можно будет пройти по специальным указательным табличкам. Входить в парк нужно по аллее, ведущей к аттракционам (это рядом с входом в ботанический сад).
Вход на мероприятие свободный.
Фото: pixabay.com