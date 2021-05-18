Мужчина погиб при пожаре в собственном доме в Столбцовском районе.
Инцидент произошел 17 мая в агрогородке Шашки. В 15:39 сотрудникам МЧС от очевидца поступило сообщение о возгорании в частном домовладении по ул. Центральной.
По прибытии подразделений к месту вызова наблюдалось обрушение кровли, жилой дом горел изнутри. Внутри частной собственности было обнаружено тело хозяина дома 1981 года рождения, – сообщила sb.by официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. – В результате пожара огнем уничтожена крыша, повреждены стены и имущество жилого дома. Причины пожара и гибели устанавливаются.
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В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погиб мужчина
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