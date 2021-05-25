Вечером 24 мая в семье, проживающей в Столбцовском районе, возникла ссора. В результате 22-летний сын поджег свою 55-летнюю мать.
Подробностями с sb.by поделилась официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина:
– По предварительной информации, тем вечером семья ужинала вместе. Все употребляли спиртные напитки. Сын поссорился с родителями. Юноша схватил канистру с бензином, облил им мать и поджег. Пострадавшая была госпитализирована. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты полимерная канистра с жидкостью, коробки со спичками, фрагменты одежды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и пп. 5, 6 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью) УК. Парня задержали. Назначены экспертные исследования. Продолжается выяснение всех обстоятельств и деталей произошедшего.
Фото: Telegram-канал Следственного комитета
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В Столбцовском районе нетрезвый сельчанин поджег свою мать
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