В Столбцах открыли межрайонный травматологический центр

Межрайонный травматологический центр создан на базе Столбцовской центральной районной больницы, которую в декабре прошлого года посетил Президент во время рабочей поездки в Минскую область. Тогда Главой государства и было дано соответствующее поручение.



Как сообщили в пресс-службе Минского облисполкома, в УЗ "Столбцовская ЦРБ" подготовлены площади для размещения межрайонного травматологического центра на 30 коек. Проведен текущий ремонт помещений. Само же учреждение здравоохранения укомплектовано врачами-хирургами и врачами травматологами-ортопедами, в том числе высшей и первой категории. И это позволяет оказывать качественную и своевременную профильную помощь, в том числе – высокотехнологичные операции. В зону обслуживания межрайонного травматологического центра входят Столбцовский, Узденский, Дзержинский, Несвижский и Клецкий районы.