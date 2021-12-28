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В Столбцах открыли межрайонный травматологический центр

Межрайонный травматологический центр создан на базе Столбцовской центральной районной больницы, которую в декабре прошлого года посетил Президент во время рабочей поездки в Минскую область. Тогда Главой государства и было дано соответствующее поручение. 

Как сообщили в пресс-службе Минского облисполкома, в УЗ "Столбцовская ЦРБ" подготовлены площади для размещения межрайонного травматологического центра на 30 коек. Проведен текущий ремонт помещений. Само же учреждение здравоохранения укомплектовано врачами-хирургами и врачами травматологами-ортопедами, в том числе высшей и первой категории. И это позволяет оказывать качественную и своевременную профильную помощь, в том числе – высокотехнологичные операции. В зону обслуживания межрайонного травматологического центра входят Столбцовский, Узденский, Дзержинский, Несвижский и Клецкий  районы.   
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