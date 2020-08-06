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В отепи Хулун-Буир ждут больше туристов

Власти города Хулун-Буир в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай) приняли ряд мер для стимулирования туристического рынка во время сезона летних отпусков и каникул. Эти меры включают введение гибкой рабочей недели с 2,5 выходными для местных рабочих и служащих, предоставление туристических и потребительских талонов, а также распродажу билетов в туристические зоны со скидками.







Фото: "Синьхуа"
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