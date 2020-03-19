В Steam можно бесплатно сыграть в более чем 40 демоверсий игр

Компания Valve совместно с организатором The Game Awards Джеффом Кили объявила о начале The Game Festival.





В рамках этого весеннего события любой пользователь Steam может бесплатно опробовать более 40 демоверсий будущих игр. Фестиваль начнется вечером 23 марта, когда в магазине появятся новинки.

Стоит отметить, что изначально все демоверсии новых игр должны были представить на конференции разработчиков GDC 2020, но ее отменили из-за эпидемии коронавируса. Полный список игр, участвующих в The Game Festival, ищите здесь.