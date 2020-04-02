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В стационарах Беларуси находятся 254 пациента с коронавирусом, 46 выздоровели

На стационарном лечении в Беларуси находится 254 пациента с коронавирусом, 46 выздоровели, информировали в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отмечают, что в Беларуси регистрируется поступательное увеличение количества заболевших COVID-19. Большинство случаев — это выявленные контакты первого и второго уровней. Чтобы полностью выявить все возможные случаи COVID-19, в дополнение к тяжелым пневмониям начато тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания). 



В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы  в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости. 

Сейчас под медицинским наблюдением как контакты первого и второго уровня находятся 9299 человек. Из них 1943 человека  в стационарных условиях. 

"254 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. Одиннадцать пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов.  

Зарегистрировано четыре случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией",  сообщили в пресс-службе Минздрава.

В медицинских учреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд. Министерством здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровня.
 
"При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является также оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой (экстренной и неотложной) помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями. Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц",  отмечают в ведомстве. 

Временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели. Принимаемые меры, направленные  на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.

Главная цель такой работы  вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.
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