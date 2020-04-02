В стационарах Беларуси находятся 254 пациента с коронавирусом, 46 выздоровели

В ведомстве отмечают, что в Беларуси регистрируется поступательное увеличение количества заболевших COVID-19. Большинство случаев — это выявленные контакты первого и второго уровней. Чтобы полностью выявить все возможные случаи COVID-19, в дополнение к тяжелым пневмониям начато тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания).В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системыв запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости.Сейчас под медицинским наблюдением как контакты первого и второго уровня находятся 9299 человек. Из них 1943 человекав стационарных условиях.сообщили в пресс-службе Минздрава.В медицинских учреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд. Министерством здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровня.отмечают в ведомстве.Временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели. Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.Главная цель такой работывовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.