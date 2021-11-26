В Стародорожском районе обнаружили место крушения самолета, сбитого во время ВОВ

О падении самолета во время Великой Отечественной войны стало известно из рассказа местного жителя. Проведены определенные мероприятия по поиску, и сведения подтвердились. Первые извлеченные фрагменты имеют иностранную маркировку, то есть самолет может быть немецким. До начала работы поискового батальона место держится в секрете.

По данным научно-исследовательской группы «Рубон», которая проводит системные исследования в области авиапоиска мест безвозвратных потерь самолетов на территории Беларуси, в Минском регионе потенциально может быть не менее 150 мест падений. Результаты работ и исследований сводятся в единую базу данных. По составленной карте видно, что на территории Стародорожского района нанесено шесть таких точек. Ранее жители тоже сообщали о подобной трагедии, но самолет так и не нашли.

Минская область в силу своего географического положения во время войны находилась в самой гуще событий, связанных с действиями авиации. Регион оказался в зоне противодействия немецким атакам советских бомбардировщиков при наступлении войск нацистской Германии в 1941 году.

В 1944 году основной уровень потерь приходится на советскую бомбардировочную авиацию, самолеты которой были сбиты во время атак на Минск, Борисов и Молодечно, а также штурмовиков Ил-2, участвующих в операции «Багратион», атаковавших котлы окруженных войск противника.

Согласно данным Центра военной истории Беларуси Института истории НАН, в Беларуси обнаружено более 700 мест падения самолетов во время Великой Отечественной войны, а потенциально их до 3 тысяч. В каждом самолете могли находиться до пяти человек, которые по сей день числятся пропавшими без вести.

klimovich@sb.by