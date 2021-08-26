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  2. В ссузы Беларуси на все формы обучения зачислены 36,4 тысячи абитуриентов

В ссузы Беларуси на все формы обучения зачислены 36,4 тысячи абитуриентов

Об этом рассказала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива

– Приемная кампания в средних специальных учреждениях образования завершилась 18 августа. По ее итогам зачислены 36,4 тысячи учащихся. Из них 24,5 тысячи – за счет средств бюджета, остальные – на платной основе. Мы еще ждем зачисления в учреждения образования, осуществляющие подготовку по сельскохозяйственным специальностям в заочной форме, которое пройдет гораздо позже. Планируется принять около 800 человек, – пояснила Александра Петрова. – В 2021 году прием на уровень среднего специального образования осуществляли 110 колледжей, 83 других учреждения образования: филиалы вузов, учебно-педагогические комплексы, такие как гимназии. В этом году сроки приемной кампании были продлены. 

Самые востребованные специальности по-прежнему относятся к сферам медицины, IT и искусства. 

– Каждый год мы имеем высокий проходной балл по специальностям педагогического профиля на уровне среднего специального образования. Это говорит о заинтересованности выпускников в основном девятых классов получить образование в наших педагогических колледжах, – добавила представитель Министерства образования.  
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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