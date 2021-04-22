За прошедшие сутки в Соединенных Штатах подтвердили 62 857 новых случаев заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, за сутки в США скончались 842 пациента с диагностированным COVID-19. За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны летальных исходов насчитывается более 569 тысяч.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах заболели свыше 31,8 миллиона человек.
Фото: pixabay.com
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В США зарегистрировали более 62 тысяч случаев COVID-19 за сутки
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