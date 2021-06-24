В США заговорили о дефолте и экономической катастрофе

Неповышение потолка государственного долга США может стать причиной дефолта и тяжелых последствий для экономики страны, информирует ТАСС.
Уточняется, что в настоящее время потолок госдолга заморожен до 31 июля текущего года.
В случае, если законодатели до августа не решат увеличить или продлить приостановку госдолга, то, как отметил министр финансов США Джанет Йеллен, ситуация "будет иметь абсолютно катастрофические экономические последствия". Если проблемы с повышением госдолга все же будут, Минфин будет должен прибегнуть к "чрезвычайным мерам", чтобы предупредить дефолт.
– Дефолт по государственному долгу должен считаться немыслимым, –уточнила министр.
– Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии, – подчеркнула Йеллен во время разговора о дефолте по госдолгу.
Она обратилась к Конгрессу с просьбой "принять меры по повышению потолка задолженности как можно скорее".
– Мы не можем мириться с любой возможностью дефолта по государственному долгу, и в этом есть большая неопределенность. Вполне возможно, что мы можем достичь этой точки. Я бы настоятельно рекомендовала принять срочные меры по повышению потолка госдолга или его приостановке, – сказала министр финансов США.
До этого республиканцы говорили о том, что не одобрят повышение потолка госдолга, если глава США Джо Байден и демократы не согласятся уменьшить расходы либо принять иные меры по сокращению долга.
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Опубликовано:
1971