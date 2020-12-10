От новой инфекции в США за день скончались 3054 человека. Это рекордный показатель, обновивший майский максимум смертей за день, пишет "Интерфакс".
Об уровне летальности коронавируса в США свидетельствуют данные Covid Tracking Project. Согласно данным сайта, в американских больницах находится более 106 тысяч заболевших COVID-19 пациентов.
По информации университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в США коронавирусом заразились 15 379 574 человека, умерли 289 283, а выздоровели 5 889 896 инфицированных.
Фото: pixabay.com
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В США зафиксирован рекордный уровень суточной смертности от коронавируса
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