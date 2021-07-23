В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris

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РИА Новости

Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии. На данный момент грибок зафиксирован на пяти континентах. Его вспышка произошла в больницах Великобритании в 2019 году. Тогда были заражены 200 человек, из них восемь скончались.Отмечается, что в Вашингтоне с января по апрель нынешнего года выявлен 101 случай заражения грибком в учреждении длительного ухода для тяжело больных пациентов. За данный период в Техасе зафиксированы 22 случая также среди пациентов медицинских учреждений.Смертность за 30 дней в обеих вспышках вместе составила 30%, но относительное влияние Candida auris было неясно.По данным центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), связь между вспышками не обнаружена. Предполагается, что грибок впервые в США передавался от пациента к пациенту.