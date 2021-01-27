Число заболевших COVID-19 в США за прошедшие сутки выросло на 142 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, точная цифра – 142 511 человек. Также по информации университета за минувшие сутки в США из-за коронавируса умерли 3990 человек.
Всего, как сообщает университет, с начала пандемии в США зафиксировали более 25 миллионов случаев COVID-19, скончались свыше 425 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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В США за сутки зафиксировали 142 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
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