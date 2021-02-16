Число заразившихся коронавирусом людей в США за минувшие сутки выросло более чем на 50 тысяч, пишет РИА Новости.
Точная цифра, согласно данным университета Джонса Хопкинса, – 52 685 новых случаев коронавируса. Всего же в США с начала пандемии вирусом заразились более 27,6 миллиона человек.
Что касается летальных исходов, по информации университета, за последние сутки в стране их насчитывалось 985. За весь период распространения коронавирусной инфекции в США из-за нее погибли более 486 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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В США за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев COVID-19
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