В США количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки перевалило за 62 тысячи, пишет РИА Новости.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в США зафиксировали 62 398 случаев заражения. 1756 человек с диагнозом COVID-19 за сутки скончались.
Отмечается, что общее число случаев коронавируса с начала пандемии в США – 27 757 505. За весь период распространения инфекции на территории страны от нее скончались 488 100 пациентов.
Фото: pixabay.com
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В США выявили 62 тысячи новых случаев COVID-19 за сутки
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