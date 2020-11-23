В США выяснили, что вакцина от краснухи снижает шансы развития тяжелой формы COVID-19

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, –рассказалПосле начала пандемии коронавируса биологи и медики всех стран мира приступили не только к разработке вакцины от SARS-CoV-2, но и к изучению воздействия уже существующих прививок от других болезней на COVID-19. Некоторое время ученые возлагали надежды на то, что вакцина БЦЖ, защищающая человека от туберкулеза, может снижать вероятность заражения или развития тяжелых последствий от коронавирусной инфекции, однако эти надежды не оправдались.Аналогичные опыты Харли и его коллеги проводят с июня этого года, используя комбинированную вакцину от кори, краснухи и паротита (MMR). В этих наблюдениях участвовали 80 добровольцев, недавно получивших подобную прививку и впоследствии заразившихся коронавирусом.Это дало ученым возможность оценить то, насколько эффективно прививка MMR защищает человека от последствий проникновения SARS-CoV-2 в его организм. Для этого ученые собрали образцы крови всех больных и сопоставили тяжесть их симптомов с концентрацией антител к вирусу паротита.Оказалось, что вакцина от кори, краснухи и паротита действительно обладала некими защитными эффектами и против коронавируса. Это выражалось в том, что чем больше антител к вирусу паротита присутствовало в организме носителей COVID-19, тем меньше проявлялись симптомы болезни.В частности, все добровольцы, в чьем организме уровень антител достигал отметки в 130–300 условных единиц, не испытывали характерных симптомов коронавирусной инфекции или страдали от очень легких ее форм. С другой стороны, те больные, на которых прививка MMR почти не подействовала, часто заполучали пневмонию, высокую температуру и другие тяжелые последствия развития COVID-19 и нередко попадали в реанимацию, причем вероятность этого была тем выше, чем меньше антител присутствовало в их крови., – подытожил Джеффри Голд, один из соавторов работы из Организации по защите окружающего мира в Уоткинсвилле (США).