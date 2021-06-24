В Соединенных Штатах начали выносить приговоры по делам о штурме Капитолия. Первый – в среду, 23 июня. ТАСС приводит подробности.
Приговор вынесли 49-летней американке Анне Морган Ллойд – ее ждет три года условно, 120 часов общественных работ и штраф в размере 500 долларов. В прокуратуре отметили, что решение об условном сроке вместо присуждения полугода тюремного заключения приняли, так как Ллойд не была замечена в насилии во время штурма. Она также пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в незаконной демонстрации.
Согласно данным АP, всего по делу о беспорядках в Вашингтоне проходят около 500 человек. Судья в столичном округе Колумбия обратил внимание: обвиняемым не стоит рассчитывать на то, что у них всех получится избежать тюремного срока.
Штурм здания Конгресса США состоялся в январе 2021-го – в это действие перетекла демонстрация сторонников экс-президента Дональда Трампа. Подробно о происходившем на Капитолийском холме мы писали здесь.
Опубликовано:
758
В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter