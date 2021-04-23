В США вторую неделю продолжаются протесты из-за убийства афроамериканцев

В Соединенных Штатах уже вторую неделю идут акции протеста против полицейского насилия и расизма. Причина – несколько случаев, когда правоохранители застрелили афроамериканцев: за последнее время их насчитывается три.
В Бункер-Сентере (штат Миннесота) 11 апреля при задержании застрелили 20-летнего Данте Райта. Подробнее об этом инциденте мы писали здесь. После смерти афроамериканца на улицы нескольких городов вышли сотни человек: они стихийно собирались в Бруклин-Сентере больше недели, требуя справедливости по делу Райта в суде. В населенном пункте вводили комендантский час. Прощание с Райтом состоялось 22 апреля, в торжественной церемонии участвовали около 100 человек.
20 апреля появилась информация о том, что сотрудник полиции США застрелил несовершеннолетнюю темнокожую девочку по имени Макайа Брайант в городе Колумбус (штат Огайо). Несколько десятков возмущенных этим жителей также собрались на демонстрацию.
Напомним, что все вышеперечисленное происходило на фоне процесса в суде по делу об убийстве полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Этот инцидент в мае 2020-го привел к общенациональным протестам против полицейского насилия и расизма в США. Митинги продолжались несколько месяцев, в 40 городах страны вводился комендантский час. Дело было резонансным, и во время суда в Миннеаполисе, где шел процесс, также не раз проводились акции в память Флойда. В итоге суд присяжных признал виновным по всем пунктам обвинения бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда. Детали истории этого дела и судебного процесса мы описывали тут.
А на днях появилась информация об еще одном застреленном полицией афроамериканце (его звали Эндрю Браун – младший) – на этот раз в Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Об этом инциденте пока что известно мало – только то, что он произошел, когда правоохранители пытались задержать мужчину. После новости о смерти Брауна-младшего в городе также прошли демонстрации. Участники акций уверяют, что протесты продолжатся, и требуют предоставить записи с нательных камер правоохранителей. Однако пока что по закону сделать этого не могут.
Мы будем следить за развитием ситуации.
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В США вторую неделю продолжаются протесты из-за убийства афроамериканцев
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