Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В США вторую неделю продолжаются протесты из-за убийства афроамериканцев

В США вторую неделю продолжаются протесты из-за убийства афроамериканцев

В Соединенных Штатах уже вторую неделю идут акции протеста против полицейского насилия и расизма. Причина – несколько случаев, когда правоохранители застрелили афроамериканцев: за последнее время их насчитывается три. 


В Бункер-Сентере (штат Миннесота) 11 апреля при задержании застрелили 20-летнего Данте Райта. Подробнее об этом инциденте мы писали здесь. После смерти афроамериканца на улицы нескольких городов вышли сотни человек: они стихийно собирались в Бруклин-Сентере больше недели, требуя справедливости по делу Райта в суде. В населенном пункте вводили комендантский час. Прощание с Райтом состоялось 22 апреля, в торжественной церемонии участвовали около 100 человек.


20 апреля появилась информация о том, что сотрудник полиции США застрелил несовершеннолетнюю темнокожую девочку по имени Макайа Брайант в городе Колумбус (штат Огайо). Несколько десятков возмущенных этим жителей также собрались на демонстрацию.

Присяжные говорят: виновен. Что известно о суде по делу об убийстве полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в США

Читайте также

Присяжные говорят: виновен. Что известно о суде по делу об убийстве полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в США
Напомним, что все вышеперечисленное происходило на фоне процесса в суде по делу об убийстве полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Этот инцидент в мае 2020-го привел к общенациональным протестам против полицейского насилия и расизма в США. Митинги продолжались несколько месяцев, в 40 городах страны вводился комендантский час. Дело было резонансным, и во время суда в Миннеаполисе, где шел процесс, также не раз проводились акции в память Флойда. В итоге суд присяжных признал виновным по всем пунктам обвинения бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда. Детали истории этого дела и судебного процесса мы описывали тут.

А на днях появилась информация об еще одном застреленном полицией афроамериканце (его звали Эндрю Браун – младший) – на этот раз в Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Об этом инциденте пока что известно мало – только то, что он произошел, когда правоохранители пытались задержать мужчину. После новости о смерти Брауна-младшего в городе также прошли демонстрации. Участники акций уверяют, что протесты продолжатся, и требуют предоставить записи с нательных камер правоохранителей. Однако пока что по закону сделать этого не могут.

Мы будем следить за развитием ситуации. 



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде погиб 21 человек
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Авторы
СКАНИРУЙТЕ