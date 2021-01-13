Власти США впервые за 70 лет привели в исполнение смертный приговор женщины по имени Лиза Монтгомери, которую осудили за особо жестокое убийство беременной в 2004 году, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times.
До этого сообщалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана. Однако по решению суда казнь перенесли на 12 января. Суд в Индиане 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора Монтгомери на федеральном уровне. Причина скрывалась в проблеме с ее психическим здоровьем. Но Верховный суд США отклонил данное решение поздно вечером 12 января, разрешив привести в действие смертный приговор.
Как передает издание, казнь Монтгомери была совершена с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Смерть женщины констатировали 13 января в 1:31 по местному времени.
Фото: pixabay.com
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В США впервые за 70 лет разрешили привести в исполнение смертную казнь женщины
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