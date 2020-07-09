В США на следующей неделе впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, которых осудили на федеральном уровне, информировало Associated Press.
По сведениям сотрудников исправительных учреждений, казни стартуют уже в 13 июля. Всего за неделю смертельные инъекции сделают трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, которых суд приговорил к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв позволят находиться при процессе, но в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут носить защитные маски, пишет ТАСС.
По сведениям издания The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С того времени действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на приостановку применения смертной казни на федеральном уровне, эта мера в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
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В США возобновят смертные казни на следующей неделе
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