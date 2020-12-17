В американском городе Конкорд (штат Северная Каролина) в ходе перестрелки погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает телекомпания Fox News.
Инцидент произошел вечером 16 декабря.
По предварительной информации, еще один полицейский получил ранение. Оно не угрожает жизни сотрудника. Уточняется также, что открывший стрельбу человек был убит на месте происшествия.
Других подробностей пока нет. По данному факту проводится проверка.
Фото: pixabay.com
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В США во время перестрелки погиб полицейский
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