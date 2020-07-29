В США владельцам отеля пришлось снять флаг Норвегии – его спутали с «флагом расистов» и оскорбились

Владельцы отеля «Скандинавский ананас» в американском Сент-Джонсе (штат Мичиган) сняли с гостиницы флаг Норвегии, так как им поступали угрозы от участников антирасистских протестов, которые попутали его с флагом конфедератов, пишет Lansing State Journal.

Фото: Lansing State Journal



Здание было построено в 1861 году Оливером Сполдингом, который в годы Гражданской войны в США воевал на стороне северян, а затем являлся конгрессменом США и госсекретарем штата Мичиган. Дом считался местной достопримечательностью, а в 2018-м его выкупили супруги Кьерстен и Грег Оффенбекер, которые открыли там отель.

Тогда на входе в гостиницу повесили флаги США и Норвегии. Второй – в память о дедушке Кьерстен, который был выходцем из скандинавской страны.

Оффенбекеры признались, что регулярно сталкивались с критикой со стороны местных жителей, которые принимали норвежский флаг за стяг Конфедеративных Штатов Америки (КША). И если раньше после объяснений владельцев отеля люди понимали, что ничего плохого во флаге нет, то сейчас на фоне антирасистских протестов они всерьез оскорбились из-за «расистского флага». Кьерстен и Грег получили десятки писем с обвинениями в расизме и угрозами, поэтому флаг Норвегии у «Скандинавского ананаса» больше не висит.

– Я очень горжусь своим норвежским наследием и буду вывешивать флаг по особым случаям, таким как День независимости Норвегии. Возможно, я найду менее заметное место, где можно его вывесить, но пока что мы чувствуем, что лучшее решение – это его снять, – пояснила Кьерстен.

