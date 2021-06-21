Десять человек погибли в американском штате Алабама в результате дорожно-транспортного происшествия, спровоцированного непогодой, информирует CNN.
Уточняется, что среди погибших один взрослый и девять детей.
Издание Tuscaloosa News в свою очередь сообщило о другом инциденте, вызванном обрушившимся на регион циклоном. Упало дерево, в результате чего погибли 24-летний мужчина и его трехлетний сын.
Фото: CNN
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В США в результате аварии из-за непогоды погибли десять человек
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