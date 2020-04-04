В США умер музыкант Билл Уизерс

Трехкратный обладатель премии Grammy Билл Уизерс умер в США на 82-м году жизни. В заявлении семьи музыканта, которое приводит информационное агентство Associated Press, говорится, что музыкант скончался из-за проблем с сердцем.
«Мы пoтрясены пoтерей нашего любимoго и преданного мужа и oтца», — говорится в заявлении семьи.
Билл Уизерс получил широкую известность как исполнитель музыки в стиле соул. Среди его наиболее известных песен Lean On Me, Lovely Day и Ain"t No Sunshine. В 2015 году музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла.