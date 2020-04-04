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В США умер музыкант Билл Уизерс

Трехкратный обладатель премии Grammy Билл Уизерс умер в США на 82-м году жизни. В заявлении семьи музыканта, которое приводит информационное агентство Associated Press, говорится, что музыкант скончался из-за проблем с сердцем.


«Мы пoтрясены пoтерей нашего любимoго и преданного мужа и oтца», — говорится в заявлении семьи.

Билл Уизерс получил широкую известность как исполнитель музыки в стиле соул. Среди его наиболее известных песен Lean On Me, Lovely Day и Ain"t No Sunshine. В 2015 году музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла.
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Фото: РЕЙТЕР
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