В США умер музыкант Билл Уизерс

, — говорится в заявлении семьи.Билл Уизерс получил широкую известность как исполнитель музыки в стиле соул. Среди его наиболее известных песен Lean On Me, Lovely Day и Ain"t No Sunshine. В 2015 году музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла.