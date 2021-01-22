Почти две тысячи доз вакцины против COVID-19 компании Moderna были уничтожены в США из-за ошибки уборщика, передает Lenta.ru со ссылкой на телеканал ABC News.
Инцидент произошел в Бостоне. Известно, что во время наведения порядка уборщик случайно отключил холодильник от сети. Отмечается, что устройство, поддерживающее низкую температуру, располагалось в безопасном месте. Также известно, что на холодильнике была установлена сигнализация, которая по какой-то причине не сработала. Из-за перепада температур 1900 доз препарата пришли в негодность.
По информации телеканала, вакцина Moderna обязана храниться в замороженном виде или в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение 30 дней.
Фото: pixabay.com
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В США уборщик случайно уничтожил почти две тысячи доз вакцины от коронавируса
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