В США убили сына и ранили мужа федерального судьи

В штате Нью-Джерси в воскресенье был убит сын федерального судьи Истер Салас.





Как сообщает телекомпания ABC, около пяти часов дня человек, одетый в униформу почтовой компании FedEx, позвонил в дверь дома судьи и застрелил сына судьи Салас, а также несколько раз выстрелил в ее мужа.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления, передает ТАСС. Сама судья не пострадала.

К расследованию подключилось ФБР. По информации следствия, ранее судье неоднократно угрожали. Правоохранители выясняют, имеется ли связь между этими угрозами и произошедшим преступлением.

Фото: wikimedia, носит иллюстративный характер

