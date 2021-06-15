Инцидент произошел в штате Джорджия. Трое получили ранения, пишет ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
Согласно данным детективного агентства «Следственное бюро Джорджии», причиной стрельбы в магазине стал спор 30-летнего Виктора Ли Такера с кассиршей из-за его маски. Он застрелил женщину. В это же время в магазине находился помощник шерифа округа, который попытался предотвратить преступление – в результате между ним и Такером завязалась перестрелка. Оба мужчины получили ранения, пуля попала и в другую кассиршу.
Полиция задержала Такера, когда тот попытался скрыться с места происшествия.
Фото: pixabay.com
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В США убили человека в ходе стрельбы в магазине из-за спора о масках
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