В США скорость распространения коронавируса достигла рекордных за пандемию показателей

Как передает телекомпания CNN, за последние семь дней среднее число новых случаев инфицирования в сутки достигло отметки 254 496. Таким образом, были превышены рекордные показатели января нынешнего года, когда в среднем на протяжении недели в США выявляли 251 989 случаев заражения коронавирусом за 24 часа.Отмечается, что рост количества случаев заражения фиксируется в США на фоне распространения штамма "омикрон". Как уточнил эксперт из Брауновского университета (штат Род-Айленд) Ашиш Джа, январь 2022 года для страны будет очень тяжелым., – обратил внимание он и отметил, что особую опасность это представляет для тех, кто до сих пор не привился против COVID-19.Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за все время в США диагноз COVID-19 был подтвержден у 53,1 млн человек. Общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции составило 820,4 тыс. За последние четыре недели положительный результат теста на COVID-19 получили по меньшей мере 4,35 млн человек, умерли не менее 38,5 тыс. пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.