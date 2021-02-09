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В США сегодня начнется процесс второго импичмента Трампа

Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому дважды выдвинули импичмент. В первый раз Сенат Конгресса Соединенных Штатов оправдал республиканца, но произойдет ли это еще раз – неизвестно. Второй по счету процесс импичмента 45-го американского президента начнется во вторник 9 февраля.


Палата представителей Конгресса выдвинула импичмент Трампу по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Это случилось после штурма Капитолия в день утверждения итогов голосования выборщиков (6 января). Толпа сторонников тогдашнего главы государства прорвалась в здание, начались столкновения с правоохранителями. В ходе осады здания Конгресса погибли пять человек.

Импичмент нижняя палата Конгресса выдвинула за достаточно короткий срок, успев сделать это до того, как Трамп официально покинул свой пост 20 января. Однако процедура должна еще пройти через Сенат. Решение будут принимать сто сенаторов. Так как число представителей двух главенствующих в США партий в верхней палате Конгресса равно, демократам потребуется содействие как минимум 17 республиканцев, большинство из которых уже дали понять, что не поддержат обвинение.


Демократы намерены через импичмент лишить Трампа возможности баллотироваться на пост главы государства еще раз. Сам политик уже заявлял, что принимать участие в процессе рассмотрения обвинения не будет – его интересы представят адвокаты.

Выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Их итоги были окончательно утверждены только в начале 2021-го. Инаугурация 46-го американского президента Джозефа Байдена прошла 20 января.
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Фото: РЕЙТЕР
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