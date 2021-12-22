В США самолет столкнулся с парапланом - погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения одномоторного самолета Cessna 208 и параплана вблизи населенного пункта Хьюстон (штат Техас), пишет ТАСС.
Согласно информации телекомпании CNN, которая ссылается на представителя полиции, воздушное судно, на борту которого находился один пилот, разбился после столкновения с парапланом, управляемым одним человеком.
Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.
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