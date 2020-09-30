А если быть точнее, из-за инфекции, которую подхватил при уходе за цветком, сообщает Lenta.ru.
Известно, что в почве растения находились свободноживущие амебы. Они проникли в мозг 82-летнего садовода и вызвали его разжижение. Пенсионер ни о чем не подозревал в течение двух недель – а после его госпитализировали, но было уже слишком поздно, уточняет Daily Star. Медики обнаружили, что у мужчины отказала правая часть тела и началось разрушение мозга. Позже он скончался.
Свободноживущая амеба несет смертельную опасность для человека. В большинстве случаев заболевания, которые она вызывает, не диагностируют вплоть до вскрытия. Среди наиболее частых симптомов заражения – нарушения психики, головная боль, жар и тошнота.
Фото: pixabay.com
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В США садовод погиб из-за растения в горшке
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